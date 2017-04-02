توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز

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شارك وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في المؤتمر الدولي الثالث للطاقة الذي يعقد حاليًا بالأردن تحت رعاية ملك الأردن عبد الله الثاني، بحضور العديد من وزراء الطاقة والكهرباء لدول العالم وقادة من المنظمات الدولية والبنوك والشركات التجارية العاملة فى قطاع الطاقة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، تم توقيع مذكرة تعاون بين مصر والأردن في مجال الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعي بشكل خاص، حيث قام بالتوقيع كلاً من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني.

و شهد توقيع مذكرة التعاون الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني، وتشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات المصرية في مجال الغاز الطبيعي وإعادة تصدير الغاز الطبيعى للدول المستهلكة في المنطقة من خلال البنية التحتية الموجودة في البلدين، وكذلك استخدام وحدات التغييز في منطقتى السخنة والعقبة فى الحالات الطارئة وأثناء فترات الصيانة لتغطية جانب من احتياجات البلدين من الغاز ويعتبر هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي والتعاون في مجالات الطاقة.

وأكد "الملا" على ضرورة نقل الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز للأردن من خلال شركات البترول المصرية التى بدأت تفعيل المشاركة من خلال توصيل الصناعات والمنازل والسيارات بالغاز الطبيعي.

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كما قام وزير البترول والوزراء بتفقد أجنحة الشركات المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، حيث شاركت الشركات المصرية (بتروجت وغاز مصر وغازتك وصان مصر) والتي تعمل من خلال شركة فجر الأردنية المصرية في تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات والصناعات داخل الأردن.

واستمع "الملا" ومرافقوه لشرح حول أنشطة شركات البترول المصرية والدراسات الاقتصادية التي تمت لبدء التنفيذ، كما استمعوا لشرح حول نشاط شركة فجر الأردنية المصرية وتطور إحداثيات خط الغاز الطبيعي وتسهيلاته داخل الأردن وتنويع مصادر الغاز وربطها على شبكة الغاز لشركة فجر الأردنية، بالإضافة إلى تعظيم احتياجات الغاز الطبيعي داخل الأردن وذلك بفتح أسواق جديدة مثل تزويد القطاع الصناعي والتجاري والمنزلي والسيارات بالغاز الطبيعي كوقود حضاري.

هذا وقام كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى بتبادل شهادات التقدير على التعاون الوثيق بين البلدين.