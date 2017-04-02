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شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين

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شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين

التحرير

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خوف وقلق وترقب، انتاب أهالي مراكز محافظة قنا؛ إثر انتشا أخبار حول اختطاف أطفال وسرقة أعضاءهم البشرية، فضلاً عن حالات تغيب بعض التلاميذ خلال الفترة الماضية.

"أي شحات هيتواجد في الشارع هيتسلم للمركز".. جملة تم كتابتها على جدران المنازل، محذرين المتسولين من التواجد في القرى والنجوع.
 
"بقينا بنخاف نسيب العيال تلعب في الشارع، وبنحبسهم في البيوت"، يقول محمود قاسم، مهندس، إن التحذيرات ضدد المتسولين مستمرة.
 
ويضيف محمد حسين، موظف، أن ارتفاع الأسعار وراء ظهور أمور جديدة على المجتمع القنائي، مناشدا الأهالي بعدم نشر الشائعات، مشددا على استمرارهم في التصدي لمحاولات بعض المتسولين لاختطاف أطفالهم.

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ويوضح أيمن عبد الفتاح، أن القلق أصبح واقعا لا يحتاج إلى تصريحات مسؤولين تنفيذيين أو أمنيين، الأمر الذي دفعهم إلى لصق تلك الملصقات على جدران وحوائط المنازل.
 
أما محمود قناوي، عم الطفلة أسماء التي تم عُثر عليها مقتولة بمركز الوقف منذ شهرين، أكد أن الضحية اختطفت ثم تم قلتها، لافتا بأن أسرتها تنتظر العدالة الناجزة.
 
وتشير فاطمه هاشم، والدة الطالبة رانيا راعي، المتغيبة منذ 20 يوما، إلى أنه الشائعات تقتل الأهالي.

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من جانبه، نفى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، ما تردد عن وجود عصابات لخطف الأطفال، مؤكدا أن الأهالي يرددون الشائعات، لافتا بأنه سيتم فحص أي شخص يشتبه الأهالي في على الفور.

 

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التحرير

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