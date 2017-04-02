وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التقرير الأخير من قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، كشف أن نسبة الإنجاز بلغت 94.2% من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع، فيما بلغت نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع 93.60%، والذي يهدف إلى تحسين الري في 5 محافظات بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

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وأوضح التقرير الذي عُرض على وزير الري، أنه تم الانتهاء من أعمال إزالة السد الدائري المؤقت حول حفرة الإنشاء، وتم إمرار مياه النيل من فتحات القناطر الجديدة، وإنهاء ردم قناة التوصيل بين فرعي النيل شرق وغرب جزيرة بني مر، علاوة على صب الخرسانة المسلحة للأساسات والأعمدة لحوش المفاتيح، بالإضافة إلى صب الخرسانة العادية والمسلحة بمبنى الإطفاء ومبنى المساعدات، بالإضافة إلى تركيب السلندر الهيدروليكي الخاص بتشغيل بوابة ميتر للهويس (1-2)، وجار استكمال باقي التوصيلات الهيدروليكية، وتركيب الأجهزة الخاصة ببوابات المفيض والهويس بمبنى المساعدات.