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حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب»

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حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب»

التحرير

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قضت محكمة النقض برفض طعن المقدم من 18 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد مهدي عاكف وسعد الكتاتني، وأيدت المحكمة القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وشملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.

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وكان النائب العام طلب من محكمة الجنايات إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المقطم" اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم أثناء ثورة 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل مرسي، و أسفرت الأحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

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التحرير

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