وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة

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قال خالد عناني وزير الآثار، إن الوزارة تعانى عجز مادى كبير يمنعها من التحرك العاجل، للتصدي لمشكلة المتاحف والمواقع الأثرية.

وكشف أن الوزارة تضم ٨٣ ألف موظف، ومرتباتهم ٨١ مليون جنيه، في حين أن الدخل الشهري ٢٥ مليون جنيه، تحصل عليهم من وزارة المالية.

وأوضح في كلمته للرد على غلق المتحف اليوناني الروماني منذ عام ٢٠٠٥، خلال اللقاء مع نواب لجنتي الإعلام والآثار، والسياحة والطيران، أن الاسكندرية تعانى من العديد من المشكلات، منها الصخرة القائمة عليها قلعة قايتباى.

وقال "مينفعش إسكندرية ميكونش فيها متحف يوناني رومانى لمدة ١٢ سنة، وأنا عاوز أوريكم المشاكل، مش أقولكم إن كل حاجه حلوة".

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وأشار إلى وضع حجر الأساس للمتحف البحري منذ ٣١ سنة، وقال "وحتى الآن هو حديقة فاضية، ومتحف سوهاج من ١٩٩٣ شغالين فيه"، لافتا إلى وجود مشروعات هندسية تخص الآثار ومتوقفة، وتقدر بنحو ٣.٥ مليار جنيه .

وأضاف العناني الذي غادر الإسكندرية قبل قليل لحضور لقاء مع رئيس الوزراء، "أن الأخير طلب منه وضع قائمة بالأولويات التي تحتاج تمويل للتطوير، لوضعها في الحسبان في بند الاستثمار بالموازنة العامة للدولة"، مشددا على أن آثار الإسكندرية من بين هذه القائمة.

وتوجه النواب لزيارة موقع المتحف اليوناني الروماني المغلق من ٢٠٠٥ والذي أصبح مجرد جدران ولا توجد به أية مقتنيات بعد نقلها عقب غلقه.