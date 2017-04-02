دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين

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أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث، المهندس إيهاب درياس، عن تنظيم دورة استثنائية لمعرض "فيرنكس اند ذي هوم" في الفترة من 1 إلى 6 مايو المقبل في مول كايرو فستيفال سيتي بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين، وذلك استجابة لرغبة عدد كبير من شركات الأثاث التي طلبت تنظيم هذه الدورة الاستثنائية بعد النجاح الكبير للدورة السابقة للمعرض التي عقدت في الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير الماضي وجذبت 250 ألف زائر، وهو 4 أضعاف عدد الزائرين في الدورة السابقة إلى جانب استقدام بعثة مشترين تضم ممثلين عن 300 من كبرى مستوردي الأثاث في 34 دولة عبر العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس غرفة صناعة الأخشاب أحمد حلمي والمدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين عمرو عبد اللطيف للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة.

وقال "درباس": إن "الدورة المقبلة تعد رقم 12 منذ انطلاق معرض فيرنكس عام 2004 الذي يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وللمساهمة في استكمال خطط المجلس التصديري لتعظيم قيمة صادرات القطاع، وبما يساعد أيضًا على دعم جهودنا لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصري التي تعد الامتداد الحقيقي لصناعة الأثاث الإيطالية الأكثر شهرة عالميًا".

وأضاف أن المجلس والغرفة يستهدفان أيضًا من خلال هذه الدورة الجديدة لفيرنكس - المساهمة في تلبية طلبات شريحة كبيرة من الأسر المصرية وابنائها المقبلين على الزواج، حيث نتوقع جذب 150 ألف زائر للاستفادة من التخفيضات التي ستقدمها الشركات المصرية أثناء المعرض تخفيفًا للأعباء على الأسر، و مواجهة الغلاء.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن قطاع الأثاث المصري يشهد طفرة كبيرة في قيم صادراته التي ارتفعت من نحو 270 مليون جنيه عام 2004 إلى 3.799 مليار جنيه العام الماضي أي ارتفعت بنسبة 600%، مما يؤكد مدى قوة هذا القطاع الصناعي في مصر وما يتمتع به من قدرات تنافسية.

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فيما قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث باتحاد الصناعات المصرية: إن "الهدف الأساسي للمعرض هو الترويج لمنتجات الأثاث بالسوق المحلية وزيادة وعي المستهلك المصري بمدى التطور الذي حققته الصناعة المصرية التي تتمتع منتجاتها بجودة عالية وتصميمات مبتكرة"، لافتًا إلى أن 95% من المعروضات التي ستتواجد بفيرنكس صناعة مصرية.

وشدد "حلمي" على أهمية هذا المعرض لدعم الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على زيادة حجم الإنتاج والمشاركة في جهود دعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه كشف عمرو عبد اللطيف المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين إكسبو لينك عن مشاركة كبرى الشركات المنتجة بقطاعات الأثاث والديكور والإضاءة والأرضيات والحوائط والإكسسوارات والمفروشات المنزلية، حيث ستعرض أحدث منتجاتها المعدة للتصدير.

وصرح أن معرض فيرنكس آند ذي هوم، يعد المعرض الأول والوحيد في الشرق الأوسط الذي يتعاون مع أشهر مصمم عالمي وهو جوليو كابيليني الذي يعمل مستشارًا للمجلس التصديري للأثاث لتطوير المعرض والذي ظهرت لمساته في الدورة السابقة التي جذبت أنظار العالم.