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قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة

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قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة

التحرير

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قال النائب محمد علي إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مسودة قانون الاستثمار الجديد في مرحلة "الفنش" وسيعرض القانون قريبًا في الجلسة العامة على كافة النواب، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة من تعليقات للهيئات البرلمانية ثم التصويت عليه وإقراره.

وأوضح إبراهيم في تصريح لـ"التحرير"، إن آخر اجتماعات اللجنة تضمن لقاء مع مسئولين حكوميين واستثماريين وأصحاب شركات لسماع كافة التعليقات والاعتراضات على القانون لتفاديها بكل الطرق.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الأخير برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لمواصلة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد من ممثلى الهيئات والجهات الحكومية، وكان من بينها هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتمثيل التجاري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية.

وفي سياق متصل، أوضح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الهدف من جلسة الاستماع، تسهيل الأمر على المستثمرين وضمان حق الدولة، والعمل على تشجيع المناخ الاستثماري أمام المستثمر الأجنبي، وتذليل عقبات الاستثمار، واختصار إجراءات منح التراخيص، وتحفيز الاستثمار.

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وأضاف الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار، هى إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.

من جانبه، أوضح سراج سعد، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، في كلمته باللجنة الاقتصادية، أن قانون الاستثمار الجديد يعد نقلة نوعية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هى الجهة الوحيدة التى تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.

في المقابل، قالت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة مستعدة لسماع كل الآراء ووجهات النظر، وليس لديها مانع في مناقشة اعتراضات الأحزاب وملاحظات الهيئات البرلمانية على مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأعلنت عثمان، في تصريح لـ"التحرير": "لدينا قابلية الاستماع للجميع، ونضيف على ما وصلنا إليه بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، لأننا نريد قانون جيد يحظى بترحيب من المستثمر المصري ليعكس صورة استقرار للمستثمر الأجنبي، عن طريق الحوافز والضمانات".

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التحرير

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