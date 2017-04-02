بالصور- تركيب جهازين للكشف عن المفرقعات بالصالة الموسمية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ركبت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، جهازين للكشف عن المفرقعات، وذلك داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وخاصة رحلات الحج والعمرة، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني الخاصة بتحديث الأجهزة الأمنية المستخدمة بصالات مطار القاهرة.

وقال المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن خطة شركة الميناء تسير وفقا الجداول المحددة في تحديث كافة اجهزة صالات السفر والوصول بالمطار، وذلك لتطوير المنظومة الامنية بالتعاقد علي أحدث الأجهزة لتأمين المطار.

ذكر إسحاق إن الصالة الموسمية تشهد إقلاع رحلات العمرة بانتظام والتابعة لشركة مصر للطيران ، وقال ان الأجهزة تم تركيبها ودخلت في المنظومة الامنية للمطار.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدنى، أعلن أن الدولة أنفقت 42 مليون دولار على تطوير الأنظمة الأمنية والتدريب بالمطارات، فضلا عن تركيب 35 جهاز بصمة "البيومترك" بمطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، وذلك تنفيذًا للاشتراطات الروسية لعودة حركة السياحة الروسية بعد توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شبة جزيرة سيناء.​​