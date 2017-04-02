مدرب طائرة الأهلي: أغلقنا ملف إفريقيا.. ونسعى للفوز بالكأس

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أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراته أمام الجيش، ضمن منافسات الدور نصف نهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مصيلحي للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الفريق أغلق صفحة البطولة الإفريقية التي توج بها مؤخرا في تونس، وبدأ التركيز في مواجهة الجيش فور العودة إلى مصر، لافتا إلى أن جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية طيبة.

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وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه طلب من لاعبيه ضرورة القتال على لقب الكأس؛ حتى يضاف إلى إنجاز البطولة الإفريقية؛ ليكون هذا الأمر خير تعويض للجماهير عن ضياع لقب الدوري.

وكشف مصيلحي أنه عقد أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق عقب العودة من تونس، وأكد لهم أن الأهلي نادي بطولات وجماهيره لن تكتفي ببطولة إفريقيا، ولابد من الفوز بالكأس، للتأكيد على أن الأهلي هو الفريق الأفضل في مصر وإفريقيا.