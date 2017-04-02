طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضبط مطعم كباب بمنطقة إمبابة بداخله طن لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس بلاستيك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، لتجهيز الوجبات وتقديمها للمواطنين عقب طهيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت شادية ثابت إلى أن الحادثة لم تكن الأولى والأخيرة، حيث أن أغلب المطاعم تتاجر بحياة المواطنين من أجل الكسب التجاري غير المبرر- على حد قولها- لافتةً إلى أن تواجد هذه الكميات من اللحوم الفاسدة داخل المطاعم أكبر دليل على تواطىء، وتكاسل أجهزة التفتيش، مضيفةً: "اضعاف هذه الأطنان متواجدة بمطاعم ومحلات أخرى، ولكن لم يتم التفتيش عليها حتى الآن".

وأضافت النائبة: "ليس من الغريب السماع بانتشار فيروسات غامضة وتفشى أمراض جديدة لدى المواطنين من وقت لأخر لنجد أن حالات التسمم الغذائي في ازدياد بسبب هذه اللحوم والاطعمه الفاسده مجهولة المصدر".

وطالبت النائبة بمساءلة وزير الصحة عن الدور الرقابي لأجهزة التفتيش والرقابة، ورفع حد العقوبة لمن يتاجر بحياة المواطنين، وعدم إعطاء تراخيص للمطاعم والمحلات إلا بعد التأكد من التزامها بمعايير الجودة والصحة العامة.​