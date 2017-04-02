أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات

Google+ Print
طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات

مصراوي Masrawy

النائبة شادية ثابت

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضبط مطعم كباب بمنطقة إمبابة بداخله طن لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس بلاستيك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، لتجهيز الوجبات وتقديمها للمواطنين عقب طهيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت شادية ثابت إلى أن الحادثة لم تكن الأولى والأخيرة، حيث أن أغلب المطاعم تتاجر بحياة المواطنين من أجل الكسب التجاري غير المبرر- على حد قولها- لافتةً إلى أن تواجد هذه الكميات من اللحوم الفاسدة داخل المطاعم أكبر دليل على تواطىء، وتكاسل أجهزة التفتيش، مضيفةً: "اضعاف هذه الأطنان متواجدة بمطاعم ومحلات أخرى، ولكن لم يتم التفتيش عليها حتى الآن".

وأضافت النائبة: "ليس من الغريب السماع بانتشار فيروسات غامضة وتفشى أمراض جديدة لدى المواطنين من وقت لأخر لنجد أن حالات التسمم الغذائي في ازدياد بسبب هذه اللحوم والاطعمه الفاسده مجهولة المصدر".

وطالبت النائبة بمساءلة وزير الصحة عن الدور الرقابي لأجهزة التفتيش والرقابة، ورفع حد العقوبة لمن يتاجر بحياة المواطنين، وعدم إعطاء تراخيص للمطاعم والمحلات إلا بعد التأكد من التزامها بمعايير الجودة والصحة العامة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة