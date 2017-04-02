توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

شهد كمال شلبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بناءً على توجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم، توزيع بعض المساعدات العينية لـ 200 أسرة من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بمركزي قنا ودشنا، وذلك بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا، بحضور حسين السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن تلك المساعدات مقدمة من مؤسسة بن راشد وآل مكتوم الخيرية، وذلك في إطار حملة "قلوب رحيمة"، وتضمنت تلك المساعدات: "ملابس – بطاطين – مراوح كهربائية". وأضاف أن المؤسسة تساعد كذلك في إقامة المشروعات متناهية الصغر للأسر الأولَى بالرعاية.