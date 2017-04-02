صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

شيع المئات من أهالي قرية دقرن، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان الشهيد محمد فرج نوفل، أمين الشرطة، والذي استُشهد في العملية الإرهابية التي شهدها مركز تدريب الشرطة بطنطا.

وقام أهالي القرية والقرى المجاورة بالصلاة على جثمان الشهيد من المسجد الكبير بالقرية، ونُظمت جنازة عسكرية، تقدمها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء محمد مسعود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وسط هتافات: "الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة ضد الإرهاب"، "القصاص القصاص".

وأكد زملاء وقيادات مديرية أمن الغربية في حديثهم لـ "مصراوي"، أن تلك الأفعال لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى محاربة الإرهاب، ولن تمنعهم عن مواصلة واجبهم نحو استتباب أمن الوطن.

يذكر أن مركز تدريب الشرطة الكائن بمنطقة مرور سالم بمدينة طنطا، شهد انفجارًا ناتجًا عن زرع قنبلة من قِبل مجهولين بجوار إحدى الدراجات البخارية، ما أسفر عن إصابة 17، بينهم 14 شرطيًا، و3 مدنيين، بينهم سيدة، وذلك أثناء خروجهم من المركز.