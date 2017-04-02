شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلآ في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- ليفربول لم يخسر في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد أول 10 أندية في جدول الترتيب هذا الموسم (فاز 9 وتعادل 6)، كما أنه حصد 33 نقطة في تلك المباريات هذا الموسم، مقابل 26 نقطة في 15 مباراة ضد الـ10 الأواخر.

2- إدين هازارد اشترك بـ87 هدفا في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2012/13 (سجل 52 وصنع 35)، أكثر من أي لاعب آخر من تشيلسي.

3- ليفربول لم يخسر في آخر 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون (فاز 6 وتعادل 7) ليعادل أفضل أرقامه ضدهم (في 1972-1978)، كما أن فوز إيفرتون الأخير في الأنفيلد جاء في سبتمبر 1999 (فاز 0 تعادل 8 خسر 9).

4- السنغالي ساديو ماني هو أول لاعب يسجل في ديربي الميرسيسايد ذهاباً وإياباً في موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سواريز وستوريج في 2013/14، كما أنه اشترك بـ18 هدفا في البريميرليج هذا الموسم (سجل 13 وصنع 5)، أفضل أرقامه في موسم في البطولة.

5- ماثيو بينينجتون هو خامس لاعب يسجل هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي الميرسيسايد (فيرجسون، ريسه، ميريلس، نيسميث).

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6- الألماني يورجن كلوب هو أول مدرب من ليفربول يفوز في أول 3 ديربيات له ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

7- كريج شكسبير هو خامس مدرب يفوز في مبارياته الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز "بعد مورينيو وهيدينك وأنشلوتي وجوارديولا"، كما أنه أصبح أول مدرب بريطاني على الإطلاق يفوز في مبارياته الـ4 الأولى في البريميرليج.

8- جوزيه مورينيو لم يخسر في آخر 19 مباراة في البريميرليج، أفضل أرقامه منذ أكتوبر 2005 مع تشيلسي (40 مباراة)، كما أن مانشستر يونايتد تعادل في +8 مباريات على أرضه في موسم من الدرجة الممتازة لأول مرة منذ 1980/81 (11 مباراة).

9- سام ألاردايس أصبح أول مدرب يتغلب على تشيلسي في البريميرليج مع 4 أندية مختلفة "بولتون - ويست هام - سندرلاند - كريستال بالاس".

10- باريس أصبح أول فريق يحقق لقب كأس الرابطة الفرنسية في 4 مواسم متتالية، محطماً رقم مرسيليا (3: 2009/10، 2010/11، 2011/12)، كما أنه حقق لقب كأس الرابطة الفرنسية 7 مرات، أكثر من أي فريق آخر، علاوة على أن باريس سان جيرمان فاز 17 من أصل 22 نهائي محلي وصل له في كأس فرنسا وكأس الرابطة بنسبة نجاح بلغت "77%".