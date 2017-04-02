«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد

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أطل الفنان محمد فؤاد ببرنامج "تلاتة فى واحد" المذاع على قناة "أون تى في"، والذي تقدمه الفنانة شيماء سيف، وأدلى بالعديد من التصريحات عن حياته الشخصية والفنية، يرصدها موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي..

1- انضربت مرتين

وصف محمد فؤاد نفسه بأنه كان مسالمًا للغاية في طفولته، وكان شديد الحب للعندليب عبد الحليم حافظ، وكشف عن تعرضه لواقعتي ضرب إحداهما بسبب فتاة أحبها مما أثار غضب صديقه ودفعه للاعتداء عليه بالضرب.

وشبه فؤاد أسلوبه وطريقة غنائه برومانسية العندليب، لافتًا إلى أنه كان يغني له منذ أن كان عمره 7 سنوات.

وأشار إلى أنه في طفولته وشبابه كان ميالاً للحزن والكآبة بغير داع، وكانت زوجة شقيقه تتنبأ له دائمًا بأنه سيصبح فنانًا شهيرًا.

2- دنيا سمير غانم أحسن ممثلة

خيرته مذيعة البرنامج شيماء بين أبرز فنانات الجيل الحالي منة شلبي ودنيا سمير غانم وزينة، لتضعه في حيرة كبيرة ليختار بالنهاية دنيا كأفضل ممثلة يراها فى الجيل الجديد.

3- عمرو دياب قيمة كبيرة

أشاد فؤاد بمنافسه على الساحة الفنان عمرو دياب، قائلاً: "عمرو دياب قيمة كبيرة وصديق أعتز به وبدأنا مسيرتنا الفنية مع بعض".



4- وليد سعد "بليغ حمدي" الوطن العربي

وصف فؤاد الملحن وليد سعد بـ"بليغ حمدي الوطن العربي"، بعد أن وضع في خيار بين عدد من الملحنين ليغني من ألحانه هو فقط، كما أشاد بوطنية الفنان عمرو مصطفى.

5- عبد الباسط حمودة داهية مزيكا

عبر فؤاد عن إعجابه الشديد بصوت الفنان الشعبى عبد الباسط حمودة مؤكدًا أنه يستحق أن يكون نقيب الموسيقيين بشكل "شرفي"، وأضاف: "عبد الباسط فنان كبير وداهية مزيكا".

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6- لو هغني شعبي يبقى مع بوسي

صرّح محمد فؤاد بأنه إذا فكر فى خوض مجال الغناء الشعبي، سيختار الفنانة بوسي لتقديم دويتو معها.

7- علاقته بأبنائه

قال فؤاد إنه تعود مع أبنائه على التفاهم والصراحة الدائمة ولغة الحوار، قائلًا: "لو ابنى عايز يسمع عمرو دياب يسمع عمرو دياب، ويسمع اللى هو عايزه"، لافتًا إلى أن أحد أبنائه يدرس الإخراج والتمثيل، وبناته ليس لديهن مواهب فنية.

8- هاعيش مع عائشة الكيلانى

شملت أسئلة البرنامج سؤالًا عن الشخصية التى يود العيش معها لمدة عام كامل بجزيرة وحدهما، ليختار الفنانة عائشة الكيلاني مشيرًا إلى أنه يحب الروح المرحة و"خفة الدم".

9- أيمن بهجت قمر من أسباب نجاحي

تذكّر محمد فؤاد أعماله الغنائية التي ألفها الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلًا: "أيمن مش أى حد بالنسبة لي ومن أسباب نجاحي".

10- تامر بيفكرني بنفسي وأنا صغير

سُئل الفنان محمد فؤاد عن الفنان الذى يرى فيه نفسه من مطربى الجيل الحالى، واختار تامر حسنى كأفضل مطربى جيله ووصف فؤاد بأنه حالة غنائية قائلًا: "بيفكرني بنفسي وأنا صغير"، وقال عن المطرب محمد حماقي إنه "زميل كفاح".