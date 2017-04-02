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العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة

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العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد أن "العراق يتجه نحو البناء والإعمار والمصالحة الوطنية".

وشدد خلال مشاركته في منتدى العراق للطاقة على أن "المواجهة مع الإرهاب وتحرير الإنسان لن تمنعنا من الاتجاه نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومحاربة الفساد الذي لا يقل ضررا عن الإرهاب".

وأضاف أن "العراق أمام منعطفات خطيرة لكنه يتجه نحو الاستقرار والمصالحة المجتمعية"، مؤكدا أن "لدى العراق إمكانات هائلة للاستثمار".

وقال :"نسعى للاستفادة من كل برميل نفط منتج في العراق وكل شعلة غاز... ونحن بحاجة إلى تطوير الخطط المرتبطة بمجال الطاقة".

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