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وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات

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وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات

مصراوي Masrawy

عباس شومان وكيل الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، تعليماته للعلماء بأن تشتمل دروسهم ومحاضراتهم، على العناية بالأيتام، وتذليل العقبات في سبيل تفوقهم.

وطالب شومان، العلماء بضرورة الحث على كفالة الأيتام ورعايتهم وتأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وعلميًّا، ليصبحوا عناصر إيجابية يفيدون أنفسهم ويسهمون فى تنمية وطنهم، بدلًا من تركهم لقمة سائغة للأفكار المنحرفة والجماعات المشبوهة التى ربما تجندهم أو تستغلهم فى تحقيق مآربها الخبيثة، ومن ثم يكونون قنابل موقوتة قابلة للانفجار متى وأين شاءت هذه الجماعات.

ودعا وكيل الأزهر، إلى ضرورة نشر تلك المعاني من خلال كلمات طابور الصباح، وإقامة المسابقات والأنشطة الثقافية والرياضية، وإطلاق كؤوس ونياشين للأطفال بمناسبة يوم اليتيم، وتكريم الأيتام المتفوقين على مستوى الجمهورية في المجالات المختلفة.

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مصراوي Masrawy

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