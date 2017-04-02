‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة

كتب - علاء عمران:

كذبت وزارة الداخلية، ما بثته بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وعددًا من بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع أمام كلية التجارة جامعة طنطا صباح اليوم الأحد الموافق 2 الجاري وتمكن الأجهزة الأمنية من التعامل معها وتفكيكها.

وتؤكد الوزارة، عدم صحة ما تم بثه من أخبار وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من أحد المواطنين بتواجد جسم غريب أمام كلية التجارة جامعة طنطا بدائرة قسم ثان طنطا .. وبالانتقال والفحص تبين سلبية البلاغ وأن الجسم المشار إليه عبارة عن "كيس بلاستيك" بداخله بعض المخلفات الطبية.

وتُهيب وزارة الداخلية بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار وخاصةً في ظل الأحداث الراهنة التي تموج بها الساحة إعلاءً للمصلحة القومية.