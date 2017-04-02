بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر!

كتبت - هاجر حاتم:

تم بيع دولار أمريكي من الفضة يعود لعام 1804 بسعر مبالغ فيه للغاية، بأحد المزادات العلنية لصالح مجموعة خاصة شهيرة لجمع العملات المعدنية.

وكان هذا الدولار ضمن 8 دولارات من نوعه في المزاد، وتم بيعه بمبلغ يقدر بـ 3.3 مليون دولار، وذلك بمدينة بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

يذكر أن مالك هذه المجموعة هو "ماك بوجو" يعمل مطور للعقارات، ويهوى جمع العملات المعدنية منذ سبعينات القرن الماضي.