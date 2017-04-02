"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح عثمان بكفر الشيخ: "إن المديرية قررت إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية على التلاميذ بالمدارس، منذ ما يقرب من 10 أيام تقريبًا، وذلك بناء على توجيهات من الوزير الدكتور طارق شوقي".

وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الأحد، أن المديرية، أرسلت إخطارات رسمية، للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وعددها 13 إدارة تعليمية، بعدم صرف تلك الوجبات، ومنذ هذا التاريخ لم توزع.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، وأثناء استمرار العمل بتوزيع وجبات التغذية المدرسية، لم تشهد أي مدرسة على مستوى المحافظة، وقوع حالات تسمم، عكس ما حدث فى بعض المحافظات الأخرى.

كان تلاميذ أصيبوا بحالات من التسمم، فى بعض المحافظات المصرية، خلال الفترة الماضية، آخرها محافظتا السويس، وبني سويف، إثر تناولهم وجبات تغذية مدرسية، والتي توزّع بمعرفة وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى المديريات، والإدارات التعليمية التابعة لها.