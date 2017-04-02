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إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

حملة مكبرة لإزالة التعديات (1)حملة مكبرة لإزالة التعديات (1)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (2)حملة مكبرة لإزالة التعديات (2)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (3)حملة مكبرة لإزالة التعديات (3)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (4)حملة مكبرة لإزالة التعديات (4)

حملة مكبرة لإزالة التعدياتحملة مكبرة لإزالة التعديات

حملة مكبرة لإزالة التعديات (6)حملة مكبرة لإزالة التعديات (6)

أسيوط - أسامة صديق :

تمكنت الوحدات المحلية بمركزي أبوتيج والغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من إزالة عدد 19 حالة تعدّ على أراضي ملك للدولة، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإدارات الهندسية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة داخل زمام المحافظة.

وقال حسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبوتيج: "إنه جرى إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية دوينة، مؤكدًا على استمرارية الحملات بجميع القرى التابعة للمركز للحفاظ على ممتلكات الدولة".

وأضاف محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إزالة 11حالة تعد على أملاك الدولة، وحالتي تنظيم بقرية دير الجنادلة ومدينة الغنايم.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن حملات الإزالة تُنظم بصفة مستمرة من أجل التصدي للمتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، سواء بالتبوير أو البناء المخالف، وإزالة أي حالة تعدٍّ على الفور.

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