بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل

السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، جدول امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي نظامي 3و5 سنوات، للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2016/2017، لتبدأ الأربعاء 19 أبريل، وتنتهي الأحد 9 مايو2017.

وعقد عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في المحافظة، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات التعليمية، وقال محمد عزب، مدير التعليم الفني في تصريح خاص: "إن كل مدارس التعليم الفني جاهزة لاستقبال الامتحانات، وأن هناك حزمة إجراءات تنظيمية يجري تفعيلها لضمان عملية امتحانية ناجحة".

وأضاف عزب، أن اجتماعات قيادات التعليم الفني في حال انعقاد دائم ومتواصل لتدبير كل احتياجات امتحانات صفوف النقل من جانب، والاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية المقرّر إجراؤها في 13 مايو المقبل للمعامل، و20 مايو للنظري والتحريري.