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مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين

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مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين

التحرير

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قال الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى جامعة طنطا، إن 4 مصابين في الحادث الإرهابي الذي حدث أمس السبت بمنطقة مرور سالم التابعة لحي أول طنطا، تحسنت حالاتهم.

وأضاف الشبيني في مداخلة هاتفية، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عدد المصابين من أفراد الشرطة 13 بالإضافة إلى 3 مدنيين تابعين للداخلية، بالإضافة إلى استشهاد الأمين محمد أحمد نوفل.

وأوضح مدير مستشفى جامعة طنطا، أن القنبلة التي زٌرعت كانت بدائية الصنع، وتحتوي على مسامير وخرطوش بلي، اخترقت شظاياها جمجمة 3 أشخاص، تسببت في نزيف داخلي بالمخ.

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وأسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة وإصابة 19 آخرين بينهم أفراد شرطة ومدنيين.

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التحرير

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