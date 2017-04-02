شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار

التحرير

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قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الخروج من الأزمة الحالية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، بسبب مشروع قانون الهيئات القضائية الذى وافق عليه البرلمان، يستلزم وأد هذا القانون الذى أحدث الفتنة بغير مبرر لذلك.

وأشار السيد، فى تصريح لـ"التحرير"، إلى أن هناك أكثر من قانون حبيس الأدراج ولم يخرج إلى النور إلى الآن، قائلا "القانون صنع أزمة وضجة لدى الرأى العام بلا لزوم لذلك، وأشغل القضاة عن تحقيق العدالة، وصنع فتنة بين السلطات، لذلك يجب الإعتذار عنه من مجلس النواب".

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وأكد الفقيه الدستوري، أن مثل هذه الأشياء تُضيف أعباء أخرى على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففى الوقت الذى يسعى الرئيس لتحسين صورة الدولة عالميًا، ترى البرلمان يسئ للصورة داخل البلاد.