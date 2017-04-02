صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة

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كتب - محمد عبدالجليل ويونس محمد:

وافق اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية الوعي والإدراك بالدور الوطني للمنظومة الشرطية لدى الشباب.

وقام اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، ممثلا عن وزارة الداخلية ومحمد الخشاب وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، بتوقيع البروتوكول الذي شهد مراسمه عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية وممثلو وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن البروتوكول تفعيل أطر التعاون المشترك في مجال تنظيم دورات تدريبية وندوات تثقيفية وتوعوية للشباب بالمحافظات لجميع الأعمار والفئات بالمعسكرات الصيفية والشتوية ومراكز الشباب، بهدف ترسيخ قيم الأمن بالمجتمع ورفع روح الانتماء الوطني لدى الشباب، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة الاحتفالات الفنية، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بالنوادي الاجتماعية ومراكز الشباب وأندية الشرطة.

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وأكد مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، أن توقيع البروتوكول يعكس مدى حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون والتلاحم والتناغم في الرؤى بين وزارات الحكومة من أجل تحقيق المصلحة القومية العليا للوطن وتعضيد جهود التنمية البشرية وإزكاء روح الانتماء خاصة لدى قطاعات الشباب من خلال المساهمة في الأنشطة الرامية لصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل .

وفي السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، حرص الوزارة على دعم مواصلة التنسيق الجاد مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بهدف تثقيف الشباب وتوعيتهم، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين، بما ينعكس على مصلحة الوطن.