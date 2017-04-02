قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

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أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك برئاسة الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما للأدوية وعضوية كل من المهندس طارق سليم - المصرية المتحدة للسكر صافولا و الدكتورالسيد البدوي - سيجما للصناعات الدوائية والمهندس خليل إبراهيم - فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية والدكتور بيتر مكرم مهنا - جلوبال نابي للأدوية و أحمد الفندي - سيما للتصنيع الغذائي والمهندس عمرو قنديل - كاما لطلاء وتشغيل المعادن والمهندس حسن نوح - الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب والمهندس مجاهد نصار- العالمية لسحب الاسلاك والمهندس جون وديع بشاي - الشرق للتجارة والصناعة والدكتور أسعد بدران - فارما سويد مصر والسيد أحمد عطية - هابي سويت للحلويات والمهندس محمود شامل - ماربيلا للصناعات الغذائية و أحمد زغلول - مصر اوتسوكا للأدوية والمهندس جمال عفيفي- مصر لصناعة الكباسات و محمد حربي - لدباغة وتصدير الجلود والكيميائي محمد عادل الدنف - حلوان للأسمدة ومحمد عادل - انجل ييست ايجيبت والمهندس ياسر وديع بشاي - ايجل بوليمرز .

وقال "قابيل": إن "تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس في تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص السوداني لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

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و تضمن القرار - أن تكون مدة المجلس 3 سنوات، ويشمل رفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارة المصرية بالخارج خاصة المكتب التجاري لمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرة اختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط المجلس.