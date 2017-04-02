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نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط

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نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط

التحرير

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قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للولايات المتحدة الأمريكية تأتي لإعادة ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الجزار، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن العلاقة بين وأمريكا علاقة إستراتيجية، رغم أنها شهدت حالات من الفتور خاصة بعد ثورة 30 يونيو ووجود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على سدة الحكم في البيت الابيض، لافتًا إلى أن الأمر تغيير في وجود الإدارة الجديدة للولايات المتحدة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء المرتقب بين السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ، سيكون من أجل التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والسياحي، مؤكدا أنه من المتوقع وجود نتائج إيجابية للزيارة خلال الفترة القادمة، لأن الزيارة تحظى بمتابعة كبيرة من كافة وسائل الإعلام الأمريكي والعربي، وسيكون لها نتائج اقتصادية وسياسية ملموسة.

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التحرير

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