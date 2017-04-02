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عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية

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عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية

التحرير

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قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن تعتبر أول زيارة لأول رئيس عربى وأفريقى يزور واشنطن، لافتًة إلى أنه أول رئيس مصرى يزور واشنطن منذ 7 سنوات، خاصه فى ظل توتر وسوء العلاقات بين والولايات المتحدة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأضافت الهوارى، فى تصريحات صحفيه لها اليوم الأحد، أن هذه الزيارة مهمه جدا لمصر والولايات المتحدة على المستوى الإقليمى والدولى، و تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين  البلدين، مشيرةً إلى أن أهميه الزيارة تكمن فى بدأ أجندة الرئيس السيسى بزيارة مراكز الأبحاث الأمريكية ولقاء مسئولين فى البيت الأبيض والحكومة والكونجرس الأمريكى.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تدعم التوازن فى العلاقات المصرية والأمريكية، متمنيه أن تستمر وتنجح العلاقات بين مصر وواشنطن خاصه فى ظل اخفاقات "" فى بعض القرارات منذ توليه منصبه مثل قراره بمنع 6 دول عربية من دخول الولايات المتحدة، وتوقيعه على قرار بناء جدار عازل على حدود أمريكا مع المكسيك، وأيضًا توقيعه مرسوما تنفيذيا ضد قانون "أوباما".

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التحرير

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