رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

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ألقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة بعنوان "معالجة عدم المساواة: تحقيق الكرامة والرفاه للجميع"، في إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حالياً فى بنجلاديش.

وقال رئيس مجلس النواب، إن مصطلح المساواة مفهوم شامل وجامع، فلا يُقصد به فقط المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد ليشمل المساواة بين جميع أفراد المجتمع الوطني الواحد، وكذلك المساواة فيما بين المجتمعات والدول، ويندرج تحت هذا المفهوم العديد من القضايا والإشكاليات التي قد يصعب الإلمام بها كلها في هذا المقام، ولكن إلقاء الضوء على بعضها يُقرِبنا من الفكرة الرئيسية المطروحة للنقاش في مؤتمرنا وهي كيفية معالجة عدم المساواة، لافتًا أنهم كبرلمانيين رمز الديمقراطية في بلدهم مصر.

وأكد أن مقتضيات تحقيق المساواة، تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية في مجالات عديدة، يأتي في مقدمتها تمكين المرأة، حفاظاً على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، كما تتطلب من ناحية ثانية العمل على إدماج الشباب في الحياة السياسية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في عملية صنع القرار، ومن ناحية ثالثة تقتضي تضييق الفوارق بين الطبقات المجتمعية والقضاء على مسببات الشعور بالظلم لدى الأفراد والفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد.

وأوضح أنه على المستوى الدولي يتطلب تحقيق المساواة ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الدولية المختلفة، خاصة الاقتصادية والمالية منها، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية لتلك المؤسسات، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة للبلدان النامية والأقل نمواً، بتشجيع المساعدات الإنمائية، والتدفقات المالية، وتزايد الاستثمار الأجنبى المباشر، وإنعاش السياحة وموارد الدخل القومى بها.

وأشار إلى أن كل هذه المتطلبات المشار إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم إقرارها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر عام 2015، والتي تدعو الحكومات الى تقليص التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.

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وتابع: "في ضوء الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمانات، فإنه يمكن للأخيرة القيام بأدوار مهمة في معالجة قضايا عدم المساواة، نذكر من بينها على سبيل المثال تأكيد المساواة القانونية والفعلية بين جميع عناصر المجتمع فى كل ما يصدر عن البرلمان وفقاً لمبدأ المواطنة واحترام الحقوق والحريات العامة، وضمان التلازم بين تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية وبين مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات المجتمع دون تمييز طبقاً لانتماءاتها الطائفية أو القبلية أو الجغرافية، وإيلاء اهتمام خاص للقضايا الخاصة بالأقليات والمجموعات العرقية وإصدار التشريعات التى تكفل حماية حقوقهم وضمان احترام خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية، وفقاً لمبدأ المواطنة.

واستطرد: "لقد أدركت مصر ولا تزال، أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، التزامًا بدستور عام 2014 الذى كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة، ورسَّخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسًّع التمثيل للشباب فى المجلس".

وأضاف: "تنفيذًا لما جاء في نصوص هذا الدستور، تم إقرار رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، ونسعى من خلالها إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، إيمانًا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة لجميع أفراد المجتمع فى كافة أوجه العمل الوطنى".

واختتم كلمته: إن مسئولية تحقيق المساواة بين مختلف عناصر المجتمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الديمقراطية بمفهومها الشامل كنظام للحكم يستند إلى ضمانات دستورية وقانونية، وكنمط للتفاعلات الاجتماعية يقوم على المشاركة وعلى ضمان احترام الحريات بأنواعها المختلفة.