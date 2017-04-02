الآثار: الدعم المالي عائق أساسي لترميم المتحف اليوناني الروماني

(مصراوي):

اجتمع وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، مع وفد من أعضاء لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشعب، لمناقشة المشكلات التي تواجه المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الإسكندرية، وسبل إعادتها على خريطة السياحة العالمية.

واستعرض العناني- خلال الاجتماع الذى عقد الأحد في المتحف اليوناني الروماني، والذي أغلق منذ عام 2005 للترميم والتطوير- المشكلات التي تحول دون الانتهاء من هذا المشروع، وعلى رأسها مشكلة توفير الدعم المالي اللازم، والذي قدر في نفس عام الإغلاق بحوالي 120 مليون جنيه، فيما من المرجح أن يكون قد تضاعف في الوقت الحالي نظرا لارتفاع الأسعار.

من جانبها، أوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير دور المتحف من مجرد مكان لعرض القطع الأثرية لجعله مركزًا علميًا وثقافيًا لحضارات البحر المتوسط، يضم قاعات للعرض المتحفي وحديقة متحفية وقاعات عرض خارجي ومخزن ومعملا للترميم، ومركزا للبحث العلمي يضم قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة ومدرسة للوعي الأثري للأطفال.

وأشارت إلهام صلاح إلى أنه من المقرر أن تخصص محافظة الإسكندرية أرض مبني المحافظة، الواقعة خلف مبني المتحف، والذي تعرض للحريق في 2013، لوزارة الآثار وذلك لضمه لأرض المتحف.

وعقب الاجتماع تفقد وزير الآثار والوفد المرافق له موقع المتحف علي أرض الواقع، وصرح الدكتور العنانى بأن وزارة الآثار سوف تعلن عن مفاجئة عالمية في مدينة الأقصر خلال شهر أبريل الجاري.​