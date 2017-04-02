في 5 خطوات.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء على تليفونك المحمول؟

كتبت ـ هاجر حسني:

باقتراب فصل الصيف ومع زيادة استهلاك الكهرباء يتفاجأ بعض المواطنين بفواتير تضم أرقاماً ضخمة لاستهلاكهم والبعض الآخر يواجه صعوبات في التأكد من القيمة الحقيقية للاستهلاك، بينما يعاني آخرون من غياب المُحصل لفترات طويلة مما يضطرهم لسداد قيمة أكثر من شهر مرة واحدة.

من خلال تطبيق "احسب فاتورتك" التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستطيع أي شخص حساب قيمة استهلاكه على تليفونه المحمول من خلال خطوات بسيطة نوجزها فيما يلي:

- حمل تطبيق "احسب فاتورتك" على جهازك المحمول.

- اختر "احسب فاتورتك" من الخيارات المتحة لديك.

- اختر الفئة التي تناسبك من بين الاستخدامات المنزلية أو التجارية.

- أدخل القراءة المُسجلة على عدادك، ثم اضغط احسب.

- سيتم حساب قيمة استهلاكك والشريحة الموجود بها وقيمة الفاتورة وآخر قيمة تم حسابها على التطبيق.