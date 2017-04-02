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نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

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نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

مصراوي Masrawy

عبلة الهواري عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب إن زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى واشنطن تعتبر أول زيارة لرئيس عربي وإفريقى إلى واشنطن في ظل الإدارة الجديدة، كما أنه يعتبر كذلك أول رئيس مصري يزور واشنطن منذ 7 سنوات، خاصه في ظل توتر وسوء العلاقات بين والولايات المتحدة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

وأكدت الهواري، في بيان صحفى لها الأحد، أن الزيارة مهمة لمصر والولايات المتحدة على المستوى الإقليمى والدولي، وتساعد فى تحسين العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين البلدين، مشيرة إلى أن أهمية الزيارة تكمن في بدء أجندة الرئيس السيسى بزيارة مراكز الأبحاث الأمريكية ولقاء مسئولين في البيت الأبيض والحكومة والكونجرس الأمريكى.

كما أشارت الهوارى إلى أن الزيارة تدعم أيضًا التوازن في العلاقات المصرية والأمريكية، متمنيه أن تستمر العلاقات بين مصر واشنطن وأن تنجح خاصه فى ظل اخفاقات فى بعض القرارات منذ توليه منصبه مثل قراره بمنع 6 دول عربية من دخول الولايات المتحدة وتوقيع"ترامب" على قرار بناء جدار عازل على حدود أمريكا مع المكسيك وتوقيع ترامب مرسوما تنفيذيا ضد قانون "أوباما".

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