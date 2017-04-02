ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي

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أوضح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، الفارق بين سليماني كوليبالي مهاجم فريق الأهلي، ومايوكا مهاجم الزمالك عقب تألق مهاجم المارد الأحمر أمام الداخلية بالأمس وأحرازه لهدفين.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه مجدي بعد الغني، «إن كوليبالي لاعب جيد ويحتاج إلى الوقت أكثر من أجل الحكم عليه»، «مشيراً إلى أنه مؤثر في تحركاته على المرمى بدليل الأهداف التي سجلها في الداخلية».

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وأضاف ميدو:« مايوكا مهاجم الزمالك عند التعاقد معه كان هداف بطولة أمم أفريقيا برصيد 12 هدفا ولعب مع الزمالك خمس مباريات سجل 6 أهداف وهو معدل جيد».

وأوضح: «أن الزمالك تعاقد مع مايوكا بالمجان عكس الأهلي الذي دفع في كوليبالي 800 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 20 مليون مصري وقتها».