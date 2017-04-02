ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور

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هاجم ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد تصريحات الأخير عن مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة، بعد الفوز الذي حققه فريقه ضد القلعة البيضاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب سامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «يعني نفهم من كده إن أي لاعب زملكاوي سابق يدرب فريق قدام الزمالك مطالب بالتفويت وإلا مش هيشوف الزمالك تاني»

وتابع «يا جماعة مفيش حد عارف ينصح الراجل إن اللي بيقوله ده عيب وغير متفق مع أصول الرياضة الشريفة».

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وكان الزمالك خسر بهدفين دون رد، أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ23 من مسابقة الدوري.