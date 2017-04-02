عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الفوز على الداخلية برباعية في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبدالحفيظ للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن اللاعبين قدموا أداءً طيبًا واستحقوا الفوز عن جدارة، وأن صرف مكافأة إجادة يأتي في إطار تحفيز اللاعبين على الاستمرار في المستوى المميز، خاصة أن المرحلة القادمة تشهد ارتباطات قوية للفريق.

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الجدير بالذكر أن الأهلي نجح فى الفوز مساء أمس على نظيره الداخلية برباعية نظيفة فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.