أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية

Google+ Print
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الفوز على الداخلية برباعية في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبدالحفيظ للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن اللاعبين قدموا أداءً طيبًا واستحقوا الفوز عن جدارة، وأن صرف مكافأة إجادة يأتي في إطار تحفيز اللاعبين على الاستمرار في المستوى المميز، خاصة أن المرحلة القادمة تشهد ارتباطات قوية للفريق.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح فى الفوز مساء أمس على نظيره الداخلية برباعية نظيفة فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»