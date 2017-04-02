أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا»

التحرير

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أكد مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير يعيش حالة من الترقب بسبب انتخابات المقعد المفتوح في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن باب الترشيح على المقعد المفتوح سيغلق يوم 11 أبريل الجاري، وهو ما يجعل أبو ريدة يترقب ترشح أي شخص أمامه، حيث يتبقى 3 مقاعد يمكن الترشح عليها في المقعد المفتوح.

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جدير بالذكر أنه في حال عدم ترشح أي شخص أمام أبو ريدة حتى يوم 11 أبريل سيعلن "الفيفا" فوز رئيس الجبلاية بمقعد المكتب التنفيذي بالتزكية.