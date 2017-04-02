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مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

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مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

التحرير

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يستضيف الفريق الأول كرة القدم بنادي  المقاصة نظيره الإسماعيلي، الساعة الخامسة مساء اليوم، على استاد «الفيوم» ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.

ويسعي الفريق الفيومى بقيادة إيهاب جلال، لتخطي عقبة الدراويش ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على الزمالك والمصري، حتي ينفرد بالوصافة ويزاحم الأهلى المتصدر.

وعلى الجانب الأخر يأمل الدراويش بقيادة التشيكي  فرانز شتراكا فى تحقيقة الفوز، خاصة بعد تقديم الفريق مباراة جيدة أمام النصر التعدين والفوز بخماسية فى أخر مبارياته ببطولة الدوري

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ويصطدم إنبى مع المصرى فى السابعة والنصف مساءً على استاد برج العرب ضمن منافسات نفس الجولة، فى مباراة متساوية فى الحظوظ والطموح من جانب الفريقين والأجهزة الفنية.

بينما يستضيف فريق الاتحاد السكندري، نظيره طنطا فى الثالثة عصر اليوم، على ملعب حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات نفس الجولة فى الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق السكندري بقيادة الإسباني ماكيدا المباراة فى  المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي بقيادة خالد عيد المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

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التحرير

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