رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات صداع في رأس اتحاد الكرة

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مازالت أزمة رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، تمثل أزمة كبيرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

وقال مصدر بالجبلاية، إن اتحاد الكرة يرغب في تخفيض رواتب المديرين الفنيين، لأنه من غير المنطقي أن يحصل أي جهاز فني لمنتخب على راتب أعلى من المنتخب الأول.

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وتابع بأن الجبلاية قد تتراجع أيضًا عن الرواتب التي سبق تحديدها لبعض الأجهزة منها جهاز منتخب المحليين، حيث كان هناك اتفاق على منح هاني رمزي 85 ألف جنيه وطارق السعيد 40 ألف جنيه، وطارق السيد وهشام عبدالمنعم 30 ألف جنيه، وخالد مصطفى مدرب الحراس 20 ألفًا.

وواصل بأن الأزمة تكمن في حماده صدقي مدبر منتخب 99 حيث أن هاني أبو ريدة أعطاه "كلمة" بأن راتبه سيكون 100 ألف جنيه.