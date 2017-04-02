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مدرب يد الأهلي: جاهزون لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

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مدرب يد الأهلي: جاهزون لمواجهة الزمالك على كأس السوبر مدرب يد الأهلي: جاهزون لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

التحرير

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قالعاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المغرب، ومن بعدها خوض منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رغم عدم وجود وقت كافٍ لإقامة فترة إعداد مناسبة قبل لقاء السوبر.

وأوضح حماد للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أن ثقته في اللاعبين بلا حدود؛ لتقديم عروض قوية وتحقيق الفوز في ظل السعي نحو تحقيق أهداف الجهاز الفني وإسعاد الجماهير رغم كثرة الإصابات، وحالة الإجهاد؛ بسبب تلاحم المباريات بين الدوري والكأس قبل السفر إلى المغرب.

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وشدد «المدير الفني» على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات التي يشارك بها الموسم الجاري، وأن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب اللاعبين على تقديم موسم استثنائي.

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التحرير

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