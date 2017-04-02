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القوات الخاصة الليبية: مقتل 24 من مدنيا وعسكريا في بنغازي

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القوات الخاصة الليبية: مقتل 24 من مدنيا وعسكريا في بنغازي القوات الخاصة الليبية: مقتل 24 من مدنيا وعسكريا في بنغازي

مصراوي Masrawy

القوات الخاصة الليبية

بنغازي (أ ش أ)
أكد المركز الإعلامي في القوات الخاصة الصاعقة والمظلات، أن حصيلة أعداد القتلى بشارع الشجرة بمنطقة القوارشة ببنغازي جراء الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية التكفيرية وصل حتى الآن إلى 24 عسكريا ومدنيا .

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي، لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، إن أعداد الشهداء من العسكريين والمدنيين قد ارتفع حت الآن إلى 24 منذ إعلان تحرير شارع الشجر من قبل القوات المسلحة في السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف الزوي أن عدد الشهداء قد بلغ نحو 24 شخصا وهناك أعدا كبيرة من الجرحى والمبتورين جراء ما قامت بزرعه الجماعات الإرهابية المتطرفة لمنع تقدم القوات المسلحة وتحرير المدينة.

وأعرب المتحدث الرسمي عن امتعاضه من عدم مبالة من ينادون بحقوق الإنسان في العالم من هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في حق الأبرياء المدنيين والعسكريين الذين يحاولون تأمين المناطق التي كانت تخت سيطرة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

هذا وقد استشهد خبير الألغام محمد البرعصي الجمعة قبل الماضية جراء انفجار لغم أثناء تفكيكه في شارع الشجر بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي.

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