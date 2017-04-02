أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

Google+ Print
بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

مصراوي Masrawy

إحباط ترويج شحنة مخدرات

كتب : فتحي عمر:

حصل مصراوي على من وزارة الداخلية يكشف حجم أكبر ضبطية مخدر الحشيش تم تحريزها عقب القبض على عاطل بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة السيدة زينب قيام"محمد.م"،35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية قتل بمزاولةنشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وأنه يحوز سلاح ناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

أسفرت الأكمنة الأمنية عن ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم "ب دل 254 "، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام"، بندقية خرطوش عيار 12مم و4 طلقات خرطوش.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة