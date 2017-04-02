بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

كتب : فتحي عمر:

حصل مصراوي على فيديو من وزارة الداخلية يكشف حجم أكبر ضبطية مخدر الحشيش تم تحريزها عقب القبض على عاطل بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة السيدة زينب قيام"محمد.م"،35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية قتل بمزاولةنشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وأنه يحوز سلاح ناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

أسفرت الأكمنة الأمنية عن ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم "ب دل 254 مصر"، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام"، بندقية خرطوش عيار 12مم و4 طلقات خرطوش.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.