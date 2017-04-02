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بالصور..إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بميناء بورسعيد

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بالصور..إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بميناء بورسعيد إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أحبطت شرطة موانئ محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، محاولة تهريب مستلزمات طبية داخل حاوية 40 قدمًا قادمة من الصين.

وتلقى قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، معلومات تفيد بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للمدعوة "نبوية.ا.م"، ومقرها شبرا الخيمة، القليوبية، باستيراد حاوية 40 قدمًا، قادمة من دولة الصين، وبها أصناف مخالفة لما هو مدون بمشمول الحاوية ومحظور دخولها البلاد.

وأسفرت عملية تفتيش الحاوية بمعرفة لجنة أمنية جمركية عن وجود 2 مليون و500 ألف "شكاكة" لاختبار السكر، و244 ألف و520 اختبار للحمل، و28 ألف و700 أنبوب مستلزمة قسطرة طبية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار وزير الصحة رقم 174 لسنة 1999م بشأن تنظيم استيراد المستلزمات الطبية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات.

إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (1)

إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (3)

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