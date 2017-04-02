ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، وضع ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأحياء ومراكز المحافظة، ووضع آلية للمتابعة المستمرة من قبل أجهزة التفتيش والمتابعة بالمحافظة لضمان نجاح واستمرارية المنظومة وتفادي العيوب والسلبيات، مؤكدًا على وضع حوافز مناسبة للعاملين بالمنظومة بمختلف مراحلها.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة واستعراض ومناقشة بعض سيناريوهات تنفيذ المنظومة للوصول إلى الشكل النهائي للتطبيق بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة ، والدكتور مصطفى عبد الوارث، مدير مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومحمود العراقي، منسق المشروع، والمهندس فايق ثابت، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمنسق الفني للمشروع.

وأشار المحافظ إلى أن المنظومة ستخرج فى شكلها النهائي قبل نهاية شهر أبريل الجاري، على أن يبدأ التنفيذ بعد الانتهاء من إجراءات اختيار المتعهدين لمنطقة حي شرق مدينة أسيوط وفقًا للخطة التنفيذية الموضوعة، مؤكدًا على رفع كفاءة القرى في جمع القمامة ورفع كفاءة مصنع تحويل المخلفات بالقوصية.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل، أنه سيتم تشكيل لجان مستمرة للتفتيش والمتابعة على المتعهدين محاسبة المقصرين، ووضع حافز متغير للعاملين بالمنظومة لحثهم على العمل بجد وإتقان، والوصول إلى مخرجات نهائية وفقًا لمراحل المشروع.