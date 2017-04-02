من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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بدأت اليوم الأحد فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات، والتى تستمر حتى يوم 5 أبريل الجاري.

ففي محافظة القليوبية، افتتح المحافظ اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى ببنها من عمر يوم وحتى خمس سنوات، وتستمر حتى 5 أبريل الجاري..ووجه بضرورة تذليل العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من الإداريين وطاقم التمريض بالمراكز الطبية المختفلة التي ستشارك في الحملة.

من جانبه، قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: "إن الحملة يشارك فيها 2306 فريق عمل ثابت ومتحرك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 212 طبيبًا و824 مشرفًا لتطعيم مليون و121 ألفًا و257 طفلاً ضد شلل الأطفال، مناشدًا الجميع بعدم التقاعس عن تطعيم أطفالهم".

وفي محافظة شمال سيناء، بدأت الحملة تحت رعاية المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور .

وقال الدكتور عربى عبد العال محمد وكيل وزارة الصحة: "إن الحملة تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"، وتستهدف 67 ألفًا و518 طفلاً وطفلة من عمر يوم حتى 5 سنوات.. منهم 43 ألفًا و618 طفلاً وطفلة في المناطق الحضرية، و23 ألفًا و900 طفل وطفلة في المناطق البدوية".

وفي محافظة الوادي الجديد، بدأت اليوم فعاليات، وقال الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة: "إن الحملة مستمرة حتى 5 أبريل، وتستهدف تطعيم 37 ألفًا و207 أطفال بكافة أنحاء المحافظة، من خلال 214 فريقًا متنقلاً وثابتًا، بالإضافة إلى مراكز الأمومة والطفولة، مشيرًا إلى أن التطعيم آمن وبالمجان ولا يوجد أي موانع الذي يجري تحت إشراف طبي متكامل".