بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية

كتبت- ميرا ماهر

اعتدنا كل عام على ظهور قائمة بأجمل نساء العالم، والتي قلةً ما نجد فيهن نساءً عرب، حيث ذكر موقع "Wonderlist" الأمريكي، قائمة بأجمل 10 نساء في العالم، وذلك للعام الجاري 2017، وضمت القائمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وهذه هي قائمة بأجمل النساء حول العالم وأشهرهن:

1- الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون

2- الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي

3- جينيفر أنستون الممثلة الأمريكية

4- الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي

5- الممثلة الهندية مادهوري ديكست

6- الممثلة الإسبانية بنيلوبي كروز

7- الممثلة الهندية ايشواريا راي

8- الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز

9- ملكة البوب مادونا

10- هيفاء وهبي