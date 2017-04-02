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بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية

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مصراوي Masrawy

الممثلة-الإسبانية-بنيلوبي-كروزالممثلة-الإسبانية-بنيلوبي-كروز

--الممثلة-الأمريكية-أنجلينا--الممثلة-الأمريكية-أنجلينا

الممثلة-الأمريكية-تشارليز-ثيرونالممثلة-الأمريكية-تشارليز-ثيرون

الممثلة-الإيطالية-مونيكا-بيلوتشيالممثلة-الإيطالية-مونيكا-بيلوتشي

الممثلة-الهندية-ايشواريا-رايالممثلة-الهندية-ايشواريا-راي

جينيفر-أنستون-الممثلة-الأمريكيةجينيفر-أنستون-الممثلة-الأمريكية

جينيفر-لوبيزجينيفر-لوبيز

مادونامادونا

هيفاء-وهبيهيفاء-وهبي

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كتبت- ميرا ماهر
اعتدنا كل عام على ظهور قائمة بأجمل نساء العالم، والتي قلةً ما نجد فيهن نساءً عرب، حيث ذكر موقع "Wonderlist" الأمريكي، قائمة بأجمل 10 نساء في العالم، وذلك للعام الجاري 2017، وضمت القائمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وهذه هي قائمة بأجمل النساء حول العالم وأشهرهن:

1- الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون

2- الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي

3- جينيفر أنستون الممثلة الأمريكية

4- الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي

5- الممثلة الهندية مادهوري ديكست

6- الممثلة الإسبانية بنيلوبي كروز

7- الممثلة الهندية ايشواريا راي

8- الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز

9- ملكة البوب مادونا

10- هيفاء وهبي

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