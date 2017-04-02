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فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف

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فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف

مصراوي Masrawy

عضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الدولية في حركة

رام الله (أ ش أ)
أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي فتوح، قرار حكومة إسرائيل بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية، واعتبرها خطوة تقوض حل الدولتين وتتحدى المجتمع الدولي.

وأكد فتوح في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية تحمي إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 القاضي بوقف النشاطات الاستيطانية بشكل كامل.

وقال إن الاحتلال يعمل على فرض أمر واقع جديد لإنهاء حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، مشيرا إلى دعوات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو وقادة اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها.

وأضاف أن مفوضية العلاقات الدولية ستكثف اتصالاتها مع الأحزاب السياسية في دول العالم المختلفة، لإيضاح خطورة الإجراءات الإسرائيلية، وحثها على العمل لدى حكومات بلادها لاتخاذ مواقف فاعلة حول انتهاكات الاحتلال المستمرة.

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