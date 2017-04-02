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صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان

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صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان

التحرير

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يتصارع عمالقة البريميرليج مانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي على ضم حارس الميلان الشاب جانلويجي دوناروما.

صاحب الـ18 عاما أصبح أساسي في تشكيلة الميلان، كما خاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب إيطاليا، ويعتبر الوريث الطبيعي للحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون.

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وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سوف يواجه كل منهم غموض حول مستقبل حراس مرماهم.

وقد يرحل تيبو كورتوا أو دافيد دي خيا عن أنديتهم متجهين إلى ريال مدريد، فيما لا يقنع الحارس التشيلي كلاوديو برافو مدربه بيب جوارديولا او إدارة السيتي بسبب اخطاءه المتكررة هذا الموسم.

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التحرير

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