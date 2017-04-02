نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن

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يستضيف نادي نابولي نظيره يوفنتوس، اليوم الأحد، بملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتستقطب قمة يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة مع مضيفه نابولي الأضواء، في مباراة يعود فيها الأرجنتيني جونزالو هيجواين بعد 8 أشهر إلى "سان باولو" ملعب فريقه السابق الذي يتهمه جمهور نابولي بالـ "خائن" و"مرتزق"، بانتقال هيجواين الى يوفنتوس بصفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو.

في مايو الماضي، كان هيجواين يغني مع جماهير نابولي للاحتفال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وأهدافه الـ36 التاريخية في موسم واحد من الدوري، لكن بعد ثلاثة أشهر، تقطعت ملامح وجهه على صوره المنتشرة في المدينة الجنوبية، وزينت قميصه التي تحمل الرقم 9 سلات القمامة.

وكإجراء احترازي، منعت السلطات الأمنية الإيطالية جماهير يوفنتوس من التوجه إلى نابولي لتشجيع فريقها، علما بأن رجال المدرب ماسيميليانو اليجري سيتوجهون إلى نابولي مجددا لمواجهته في 5 ابريل المقبل في نصف نهائي كأس ايطاليا، بعد فوز يوفنتوس ذهابا 3-1 بركلتي جزاء من الأرجنتيني باولو ديبالا وهدف ثالث لمواطنه هيجواين.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم يوفنتوس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بعد عودته مصابا في ركبته اليسرى من مباراة بلاده، لتكون ضربة جديدة ليوفنتوس، المدعو لمواجهة برشلونة الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، وذلك بعد الإصابة القوية للاعب وسطه الكرواتي ماركو بياتسا في ركبته وغيابه حتى نهاية الموسم.

وتشير الأرقم إلى أن نابولي فاز مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات أمام يوفنتوس في النصف الثاني من بطولة الدوري الإيطالي، فيما تعادل مرتين وخسر في مناسبتين، في المقابل نابولي خسر مرة واحدة في آخر تسع مباريات في الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس، فيما فاز في ست مناسبات وتعادل مرتين وسجل 2.2 هدفاً في المباراة الواحدة.

من جانبه يوفنتوس لم يخسر في آخر خمس مباريات على التوالي خارج ميدانه، محققاً أربع انتصارات وتعادل للمرة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما يعد دفاع السيدة العجوز ثاني أقل الفرق في الدوريات الخمس الكبرى تلقيا للأهداف هذا الموسم (19 هدفًا) بعد بايرن ميونخ (13 هدفاً).

ويتصدر يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو اليجري جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 73 نقطة جمعهم من 29 مباراة "فاز في 24 وتعادل في لقاء وتلقى 4 هزائم"، وسجل خلالهم 59 هدفًا فيما تلقت شباكه 19 هدفًا.

في المقابل ياتي نابولي بقيادة مديره الفني ماوريزيو ساري، في المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعهم من 29 مباراة "فاز في 19 وتعادل في 6 وتلقى 4 هزائم"، وسجل خلالهم 68 هدفًا فيما تلقت شباكه 32 هدفًا.

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ويسعى أليجري في تكرار فوز لقاء الذهاب بهدفين لهدف بملعب يوفنتوس أرينا، لتوسيع الفارق مع روما صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، علاوة على إعطاء لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

من جانبه يخرج ميلان السابع برصيد 53 نقطة، لمواجهة بيسكارا متذيل جدول الترتيب بـ (12 نقطة)، بملعب الأخير "استاد أدرياتيكو"، بقيادة الحكم باولو مازوليني.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم في الكالتشيو:

- تورينو × أودينيزي الساعة 12.30.

- فيورنتينا × بولونيا الساعة 3.

- كييفو فيرونا × كروتوني الساعة 3.

- جنوى × أتلانتا الساعة 3.

- باليرمو × كالياري الساعة 3.

- بيسكارا × ميلان الساعة 3.

- نابولي × يوفنتوس الساعة 8.45.