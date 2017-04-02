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العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب

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العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب

مصراوي Masrawy

العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

عثر أحد المواطنين، بقرية ميت نما بقليوب، على تمساح نافق طوله حوالي متر ونصف، بالترعة البولاقية، فيما سادت حالة من الرعب بين المواطنين، عقب علمهم بالخبر، لتخوفهم من وجود تماسيح أخرى.

وقال المواطن "بدر"، والذي عثر على التمساح: "إنه فوجئ أثناء عودته إلى منزله في ساعة متأخرة، ليلة أمس السبت، بوجود شيء غريب بجانب شاطئ الترعة بالقرب من المزلقان، وعندما اقترب منه وجده تمساحًا فأخرجه من المياه".

وأضاف أنه فور انتشار الخبر، سارع الشباب لالتقاط الصور التذكارية مع التمساح.

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