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مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة"

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مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة"

مصراوي Masrawy

مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات

كتب - محمد شعبان:

قُتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بالجيزة؛ إثر مشاجرة بينهما على ترك سيارة أمام محل الجزارة ملكه بشارع المحطة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بشارع المحطة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين مالك مكتب تأجير سيارات وشقيقه، وجزار؛ بسبب قيام شقيق الأول بترك سيارته أمام محل الجزارة، تطورت إلى مشاجرة.

وتعدى الجزار على الأول بسكين محدثا إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، قبل أن ينتزع منه السلاح، وسدد له طعنة نافذة بالفخذ الأيسر، أودت بحياته.

وتمكن العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد أحمد سمير، رئيس مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهم وشقيقه، والسلاح المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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