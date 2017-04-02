«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الزعيم النازي "أدولف هتلر" معروف عنه قساوته وصرامته في تصرفاته، ومع ذلك كشف كتاب جديد عن حياة هتلر وبالتحديد الجوانب الإنسانية مثل مداعبة الأطفال ومصافحة الشباب والاسترخاء مع الكلاب.

وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني فإن تلك الصور النادرة جاءت ضمن كتاب بعنوان "Hitler’s Alpine Headquarters" كتبه شخص يدعى جيمس ويلسون، والذي هدف إظهار الجانب المضيء من شخصية الزعيم النازي حيث ظهر وهو يصافح ويلهو مع الأطفال ويطعم الغزلان ويحيي الجمهور.

شاهد أيضا

والتقطت الصورة التالية لهتلر في فندق "Hotel Post" بمدينة هينترسي فى النمسا، حيث يقوم بتحية بعض رفاقه القدامى فى الحرب العالمية الأولى، وينتصف هتلر والرجل الآخر صاحب الفندق الذى شغل منصب رقيب خلال الحرب العالمية الأولى، والذى كان عادة يتناول معه الطعام في الفندق عندما يزور مدينة هينترسي.